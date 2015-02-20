У Борисполі зіткнулися два літаки (фото)

На літаку Ан-26Б EW-246TG технічний персонал готував двигуни до технічного прогону, пише ТСН з посиланням на "Аеровокзал".

В результаті грубої помилки двигуни були виведені на режим "максима" і літак почав рух по території стоянки, в результаті він зіткнувся з Як-40 UR-MIG .

Читайте такожУ "Борисполі" показали систему біометричного контролю паспортів (фото)

Проводиться розслідування. Стоянки, де сталося зіткнення, знаходяться в місті Бориспіль, недалеко від аеропорт "Бориспіль", і обслуговуються структурами МО України.