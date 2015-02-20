У Борисполі зіткнулися два літаки (фото)
04:19, 20 лютого 2015Київ
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Сьогодні в місті Борисполі на стоянці зберігання авіатехніки сталося зіткнення двох літальних апаратів.
У Борисполі на стоянці авіатехніки літак Ан зіткнувся з Як-40 aerovokzal.net.ua
На літаку Ан-26Б EW-246TG технічний персонал готував двигуни до технічного прогону, пише ТСН з посиланням на "Аеровокзал".
В результаті грубої помилки двигуни були виведені на режим "максима" і літак почав рух по території стоянки, в результаті він зіткнувся з Як-40 UR-MIG .
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Проводиться розслідування. Стоянки, де сталося зіткнення, знаходяться в місті Бориспіль, недалеко від аеропорт "Бориспіль", і обслуговуються структурами МО України.
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