У Борисполі зіткнулися два літаки (фото)

04:19, 20 лютого 2015
Київ
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Сьогодні в місті Борисполі на стоянці зберігання авіатехніки сталося зіткнення двох літальних апаратів.

aerovokzal.net.ua

На літаку Ан-26Б EW-246TG технічний персонал готував двигуни до технічного прогону, пише ТСН з посиланням на "Аеровокзал". 

В результаті грубої помилки двигуни були виведені на режим "максима" і літак почав рух по території стоянки, в результаті він зіткнувся з Як-40 UR-MIG .

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Проводиться розслідування. Стоянки, де сталося зіткнення, знаходяться в місті Бориспіль, недалеко від аеропорт "Бориспіль", і обслуговуються структурами МО України.

aerovokzal.net.ua
aerovokzal.net.ua
aerovokzal.net.ua

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