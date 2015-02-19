У Києві змінено назви кількох зупинок громадського транспорту

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації. В зв'язку з перейменуванням вулиці Івана Клименка в вулицю Преображенську зупинка автобусів маршруту №12 «Вулиця Клименка», розташована на однойменній вулиці в напрямку вулиці Олексіївській, перейменовується в «Вулиця Преображенська».

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У зв'язку з перейменуванням площі Фрунзе на площу Петропавлівську зупинка трамваїв маршрутів №11, 12 та 19 «Площа Фрунзе», розташована на вулиці Фрунзе в напрямку Контрактової площі, перейменована в «Петропавлівська Площа». Зупинка автобусів маршруту №72 і тролейбусів маршрутів №6, 18 і 33 «Площа Фрунзе», яка розташована на вулиці Фрунзе в напрямку площі Тараса Шевченка, перейменована в «Петропавлівська Площа».

Крім того, у зв'язку з перейменуванням вулиці Воровського на вулицю Бульварно-Кудрявську зупинка трамваїв маршрутів №15 та №18 «Вулиця Воровського», розташована на однойменній вулиці в напрямку площі Перемоги, перейменовується в «Вулиця Бульварно-Кудрявська».