Завтра в Києві у зв’язку із заходами на Майдані обмежать рух транспорту

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, увічнення пам’яті Героїв відбудеться 20 лютого з 18.00 до 22.00 на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик.

21 лютого з 13.00 до 22.00 триватиме флеш-моб «Подаруй свого Янгола Героям Небесної Сотні» і демонстрація короткометражних фільмів.

22 лютого з 11.30 до 15.00 відбудеться Хода Пам’яті.

Відповідальність за підготовку та проведення цих заходів взяла на себе громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні», ініціативу якої відповідним розпорядженням КМДА підтримала міська влада.

У зв’язку з цими подіями в’їзд до центру Києва буде обмежено. Зокрема, рух транспорту перекриють на вулиці Хрещатик (на відрізку від вулиці Прорізної до Європейської площі) 20 лютого з 1800 до 22.00 та 22 лютого – з 11.00 до15.00.

Читайте такожЗавтра на Майдані вшанують пам’ять Героїв Небесної СотніКрім того, 22 лютого з 11.30 до 15.00 буде перекрито рух транспорту на маршруті Ходи Пам’яті: перетин вулиці Ольгинської та вулиці Інститутської – вулиця Інститутська – Кріпосний провулок – вулиця Грушевського – Європейська площа – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

Під час проведення заходів Департамент охорони здоров’я КМДА забезпечить чергування бригад швидкої (екстреної) медичної допомоги.