Масштабну пожежу у 5-поверховій будівлі в центрі Києва ліквідовано

Сьогодні, 19 лютого, о 7:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у 5-поверховій будівлі без мешканцыв по вул. Богдана Хмельницького, 10.

На момент прибуття перших рятувальних підрозділів вогнем були охоплені два останні поверхи та дах будівлі загальною площею 200 кв. м. Як виявилось, загоряння сталося на 3-му поверсі. Святкове оздоблення вулиці перешкоджало правильному та вчасному розгортанню автодрабин та колінчастих підйомників, що, у свою чергу, ускладнювало гасіння пожежі.

О 9:22 пожежу було локалізовано, а о 10:31 – ліквідовано.

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На місці події працювали 23 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 115 працівників особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Завдяки скоординованим та злагодженим діям вогнеборців, вдалось вчасно локалізувати пожежу та попередити розповсюдження вогню на розташовані поруч будівлі.

Жертв та потерпілих на місці пожежі не виявлено. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.