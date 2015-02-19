У центрі Києва сталася пожежа, через дим перекрили кілька вулиць (фоторепортаж)

Сьогодні близько 7 ранку у центрі Києва загорівся будинок по вулиці імені Богдана Хмельницького, 10, повідомляє ТСН.

Це п'ятиповерхівка, мешканці якої виселилися.

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Через інцидент квартал довкола будинку затягнуло димом, були перекриті центральні вулиці. Рух автотранспорту по вул. Пушкінській, від Музею історії Києва до бул. Т.Шевченка, обмежено. Проїхати можна лише по Володимирській. Фактично весь дах будинку вигорів.

Поруч із будівлею, де сталася пожежа, розташований "Нафтогаз" і агентство "Укрінформ".

У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій заявили, що пожежа вже локалізована. На місці події працює 23 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 115 людей особового складу підрозділів ДСНС у Києві.

Раніше УНІАН повідомляв, що в центрі Києва горів кінотеатр "Панорама".