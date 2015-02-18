Центр Києва перекриють на час вшанування пам'яті героїв Небесної сотні
17:43, 18 лютого 2015Київ
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Державтоінспекція Києва інформує водіїв, що 20 лютого під час вшанування пам'яті героїв Небесної сотні з 17.00 до 22.00 на Хрещатику від вулиці Прорізної до Європейської площі буде тимчасово заборонено рух транспорту.
Центр Києва перекриють на час акції в пам'ять героїв Небесної зітри / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю управління ДАІ Києва.
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Державтоінспекція просить автомобілістів планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
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