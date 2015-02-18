У Києві на Лівому березі пахне газом - на ТЕЦ-6 стався витік одоранту

Відповідно до повідомлення диспетчерської служби Боярського управління УМГ «Київтрансгаз» на ГРС ТЕЦ-6 стався витік незначної кількості одоранта у повітря, це трапилося через несправність одоризаційного обладнання. У зв’язку з цим у лівобережній частині міста Києва може відчуватись так званий «запах газу» (насправді це запах одоранту).

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У КМДА повідомляють, що причин для занепокоєння немає. За декілька годин запах вивітриться та зникне з вулиць.

У разі стійкого відчуття запаху газу і впевненості в тому, що стався його витік, телефонуйте в аварійну службу «Київгазу» за номером 104.