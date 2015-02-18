Кличко обіцяє збільшити кількість кіосків із соціальним хлібом в 100 разів до кінця року

У Києві соціальний хліб за фіксованими цінами можна поки що придбати у двох кіосках, до кінця року заплановано відкрити 200 таких точок. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарі журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі міського голови.

"До кінця року заплановано відкрити 200 точок з продажу соціального хліба, де кияни зможуть купити хліб по фіксованій ціні, яка не буде підвищуватися. Ми підписали угоду про незмінні, фіксовані ціни на соціальні сорти хліба з "Київхлібом". Щоби соціально незахищені верстви населення могли купувати хліб за невисокою ціною", - підкреслив Кличко.

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Він відзначив, що інформація про розташування магазинів з продажу соціального хліба буде оприлюднена на сайтах КМДА та ПАТ "Київхліб".

За повідомленням "Київхліба", перші два торговельні павільйони, де можна придбати соціальний хліб за незмінними цінами, вже відкрили за адресами: вул. Драйзера, 8 та пр-т Маяковського, 26 на Троєщині. Вже цього тижня планується відкриття ще одного павільйону за адресою пр-т Науки, 4. Наступні павільйони будуть відкриті за адресами: вул. Героїв Дніпра 43в (Оболонь) та вул. Маяковського, 15 (Троєщина).

Нагадаємо, з 18 лютого ПАТ "Київхліб" підвищив відпускні ціни на 10-12% на окремі види хлібобулочної продукції. Так, батони нарізні київські, в/с, 0,5 кг коштуватимуть 5,34 грн (були 4,86 грн з ПДВ), хліб український столичний подовий, 0,95 кг – 6,9 грн (був 5,94 грн з ПДВ), хліб пшеничний традиційний подовий І с. – 5,64 грн (був 4,8 грн з ПДВ).

Водночас, «Київхліб» зазначав, що соціальні сорти хліба, згідно з інвестдоговором між КМДА та ПАТ "Київхліб", представлені в роздрібній мережі фірмових кіосків ПАТ "Київхліб" за незмінними, фіксованими цінами.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2015 року столична влада повідомила, що «соціальні» сорти хліба для кияни не будуть дорожчати упродовж трьох років. Це стало можливим завдяки підписанню міською владою з виробником хлібобулочних виробів інвестиційного договору зі створення мережі торговельних точок з продажу хлібу, що користуються найвищим споживчим попитом. «Ми використали всю повноту власних повноважень і ресурсів для стримування у Києві зростання цін на хліб, перш за все – тих сортів, які мешканці столиці купують найбільше. Наразі питома вага таких хлібобулочних виробів в місті доходить до 70%, – зазначив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Максим Кузьменко. – Ми досягли того, що кияни у спеціалізованих кіосках по всьому місту зможуть, як і раніше, купувати улюблений хліб за незмінними розцінками. А саме: «Український» - 5,25 грн, «Пшеничний» - 4,05 грн і батон «Київський» - 4,15 грн».