У Києві відкрили меморіальний знак героям Небесної сотні (фоторепортаж)

Сьогодні у Києві на території Національної академії СБУ відкрито меморіальний знак на честь героїв Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятник являє собою гранітну стелу, на яку прикріплено білого лелеку, що злітає у небо. Також поруч зі стелою розміщено імпровізовану барикаду з шинами, намет та таблички з назвами міст, звідки торік приїздили на Майдан Незалежності українці, які повстали проти режиму Віктора Януковича.

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Голова СБУ Валентин Наливайченко під час церемонії відкриття меморіального знаку зазначив, що люди, які у минулому році брали участь в акціях протесту в Києві, відстоювали гідність кожного українця і гідність України в цілому.

“Вони відстоювали життя та гідність кожного українця і України. Герої справді не вмирають, а герої роблять кожного з нас сильнішими... Ми повинні пам'ятати, що це наша земля і боронити її нам. Ми не скоримось, тому що ми нескорені”, - сказав він.

Пізніше в коментарі журналістам Наливайченко повідомив, що СБУ в рамках розслідування справи щодо масових розстрілів на Майдані повністю розсекретила всі матеріали про те, які були накази щодо протидії активістам Євромайдану, в тому числі документи, які стосувались проведення так званої “антитерористичної операції” в Києві, до якої були причетні й офіцери ФСБ, які надавали українським правоохоронцям відповідні консультації та допомогу.