"Київхліб" підтвердив підвищення цін на продукцію на 10-12% з 18 лютого

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Київхліб". "Батони нарізні київські будуть коштувати 5,34 грн, (було 4,86 грн). Хліб український столичний подовий - 6,9 грн, (був 5,94 грн), хліб пшеничний традиційний подовий - 5,64 грн (4,8 грн з ПДВ", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

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У компанії зазначають, що змушені переглянути ціни на свою продукцію через істотне здорожчання борошна, цукру, масла, електроенергії і газу, що призвело до зростання собівартості виробництва.

"Аналіз фінансово-економічної ситуації, в якій сьогодні опинилося підприємство, показав, що ПАТ "Київхліб" має піти на непопулярні, але критично вимушені кроки для збереження економіки виробництва і можливості забезпечувати киян якісною та свіжою продукцією надалі", - говориться в повідомленні компанії.