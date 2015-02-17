У Києві на Михайлівській площі відкриють виставку доказів агресії російських військ в Україні

На площі буде зібрано військову техніку, озброєння та амуніцію, яка використовувалася російськими регулярними підрозділами та незаконними збройними формуваннями в боях проти сил АТО на сході України, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

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Виставка наочно покаже масштабну підтримку бойовиків з боку Росії та безпосередню участь російської армії у конфлікті на Донеччині та Луганщині.

Міністерство оборони України бере участь у підготовці виставки, зокрема, надає для демонстрування громадськості зразки важкої трофейної техніки, що доставлена до столиці з передової.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними радіоперехоплення, бойовики «ДНР» затримали диверсійно-розвідувальну групу, яка складалася з військовослужбовців-росіян.