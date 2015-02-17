Завтра в Києві подорожчає хліб

Проте у різних торгових точках дають покупцям різну інформацію про обсяг завтрашнього підвищення цін у столиці, повідомляє 44.ua.

В одних продавці кажуть, що підвищення буде точно, але на скільки саме - їм невідомо. В інших повідомляли, що "хліб буде коштувати не дорожче 10 гривень, а ось, наприклад, буханець "Українського" (сьогодні - 6,50) завтра буде коштувати близько 9 грн. Ще в одному кіоску повідомили, що всі ціни підвищать "десь на 12%".

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Ажіотажу біля хлібних кіосків не спостерігається, а покупці реагують на новину по-різному: одні задоволені, що набрали запас хліба ("от взяла цілу хлібину і заощадила дві гривні"), інші діляться політичними прогнозами наслідків підвищення ("вони там допросятся, що буде третій Майдан").

Раніше на сайті на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомлялося, що соціальні сорти хліба у Києві не дорожчатимуть протягом найближчих 3 років.