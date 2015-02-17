У Києві біля цирку загорівся будинок, через дим на вулиці утворився затор (фото)

У вівторок, у Києві, на вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі сталася пожежа.

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