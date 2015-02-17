У Києві біля цирку загорівся будинок, через дим на вулиці утворився затор (фото)
13:16, 17 лютого 2015Київ
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У вівторок, у Києві, на вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі сталася пожежа.
Транспорт по цій вулиці стоїть у заторі / facebook.com/feliz83
Горить одноповерхова будівля біля столичного цирку, дим заполонив цілий квартал. Про це повідомляє ТСН.
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Очевидці події стверджують, що транспорт по цій вулиці стоїть у пробці. Загасити пожежу намагаються столичні рятувальники, а причини пожежі поки не повідомляються.
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