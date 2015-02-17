Київрада надала статус скверів трьом ділянкам, у тому числі одній на Андріївському узвозі

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення надати статус скверу ділянці площею 2 га на вул. Закревського, 30-42, у Деснянському районі Києва проголосували 87 із 97 зареєстрованих у залі депутатів.

Рішення про оголошення сквером 0,7 га на вул. Польовій, 56-74, у Солом'янському районі підтримали 86 із 96 депутатів. Цим рішенням водночас відмовлено у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення землі КП «Житлоінвестбуд-УКБ» для будівництва житлового комплексу за вказаною адресою.

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Після тривалої дискусії депутати вирішили також надати статус скверу 0,06 га на Андріївському узвозі, 34-Б у Подільському районі.

Під час обговорення зазначалося, що на цій ділянці в історичній частині Києва розміщена старовинна будівля у занедбаному і зруйнованому після пожежі стані, а поблизу неї було несанкціоноване сміттєзвалище, яке вже ліквідоване зусиллями комунальників. Власником будівлі від 2005 року є громадянин Великобританії, який недобросовісно ставиться до виконання своїх обов'язків з утримання майна та прилеглої території. Окремі депутати зазначали, що, згідно із законодавством, не дозволяється зміна статусу землі під нерухомим майном, що перебуває у приватній власності. Але, як запевнив доповідач з цього питання депутат Сергій Кримчак, статус території ніяк не впливає на статус майна.

Більшість депутатів підтримали ідею надати статус скверу території навколо будівлі та облаштувати її. На їхнє переконання, це рішення не буде перешкоджати власнику здійснити реконструкцію історичної будівлі. Крім того, цим рішенням депутати підтримали інтереси громади, оскільки кияни багато років скаржилися на стан цієї території в історичному місці Києва і побоювалися, що на місці старовинного будинку виникне чергова багатоповерхівка.

Рішення про створення скверу на цій ділянці підтримали 72 із 95 зареєстрованих у сесійній залі депутатів Київради.

Раніше УНІАН повідомляв, що Андріївський узвіз планують перекривати по вихідних днях для руху транспорту.