У Києві створять інформцентр для учасників АТО і їхніх сімей

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації, повідомляє сайт мерії.

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Інфоцентр працюватиме для осіб, які постраждали під час виконання обов’язків військової служби та членів їхніх сімей, а також для сімей загиблих військовослужбовців і правоохоронців. "Центр забезпечуватиме надання їм оперативної інформації про права та гарантію реалізації цих прав в Україні", - йдеться в повідомленні.

Інформцентр розташований у будівлі столичної мерії на вулиці Хрещатик, 36.

Звернення від постраждалих та представників їхніх родин прийматиме управління з питань звернень громадян та "Контактний центр міста Києва" за номером: 15-51.

Юридичні консультації та роз’яснення можна буде отримати в Центрі правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Працюватиме центр як робочий орган Координаційної ради з питань підтримки киян, які беруть участь в АТО, та переміщених із тимчасово окупованої території.