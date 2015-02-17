Кличко призначив главою "Київзеленбуду" чиновника, замішаного у схемах Януковича (доповнена)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як сказано в повідомленні, нового керівника представив співробітникам КО директор Департаменту міського благоустрою і збереження природного середовища Дмитро Білоцерковець.

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Як повідомляв УНІАН, до цього обов’язки гендиректора «Київзеленбуду» виконував В’ячеслав Субботін.

Останнім часом Симонов був відомий як заступник начальника управління – начальник відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, повыдомляють Наші гроші.

За часів Віктора Януковича Симонов очолював державне підприємство «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг». Це підприємство підвідомче Держкомлісгоспу, який очолював близький до тодішнього президента України Віктор Сівець.

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«Укрлісконсалтинг» слідкувало за виконанням схеми з монополізації ринку деревини, це підприємство санкціонувало всі операції лісгоспів з продажу деревини. За словами керівників лісгоспів, на аукціонах продавалося не більше половини української деревини. Іншу половину, найкращу, як твердять лісники, їм доводилось віддавати офшорній компанії Eloderio Ltd.

Нагадаємо, мисливський клуб Януковича «Сухолуччя» діяв на територіях, за безцінь орендованих у підвідомчому Держкомлісгоспу Дніпровсько-Тетерівському лісництві.

У 2007 році Симонов очолював ДП «Крона» Держкомлісгоспу, коли державне відомство також очолював Сівець. Це підприємство також займалось ринком деревини. Тоді прем’єр-міністром був Віктор Янукович.

У 2008 році Сівець став заступником мера Києва Леоніда Черновецького. Після цього Симонов очолив Головне управління екології та охорони природних ресурсів КМДА. У цей період він фігурував у низці скандалів, пов’язаних із забудовою зелених зон Києва. У тому числі санкціонувало будівництво аквапарку на Дніпровській набережній, 14.