Генпрокуратура передала до суду обвинувачення проти екс-глави КМДА Попова

Генеральна прокуратура України направила до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, Попов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособництво у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Досудове розслідування встановило, що в ніч на 30 листопада 2013 року Попов, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, тодішнім начальником ГУМВС України в місті Києві Валерієм Коряком та іншими на той час високопосадовцями, надав вказівку про завезення на Майдан Незалежності у Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки, а Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції особливого призначення «Беркут», які жорстоко побили мітингувальників. Внаслідок цих протиправних дій понад 80 громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Досудове розслідування щодо співучасників Попова триває задля встановлення і притягнення до відповідальності усіх винних.