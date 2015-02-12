Київрада призупинила скандальне будівництво у Десятинному провулку, 3 «А-Б» і 5 «Д» у Шевченківському районі та зобов'язала забудовника протягом місяця привести проект у відповідність до містобудівних вимог та обмежень, які діють в охоронних зонах пам'яток історії.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували сьогодні 74 із 93 депутатів міськради.

Таким чином, депутати зобов'язали ТОВ «Інтегралбуд» негайно зупинити будівництво комплексу будівель адміністративного та господарського призначення із житловими будівлями на земельній ділянці у провулку Десятинному. У місячний термін ТОВ повинно привести об'єкт будівництва у відповідність до містобудівних вимог та обмежень забудови земельної ділянки, виходячи з історико-містобудівного обгрунтування.

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«У випадку невиконання вимог розірвати договір оренди земельної ділянки від 2004 р., укладений на підставі рішення Київради від 25 вересня 2003 р.», - повідомив голова постійної комісії Київради з питань землекористування Володимир Прокопів з приводу прийнятого рішення.

Він зазначив, що комісія вважає проект рішення «політичним» у містобудівному значенні, що він повинен «показати забудовникам ставлення міської влади до забудови в центрі міста». «Забудовник повинен розуміти, що не можна будувати те, що йому хочеться, а треба чітко дотримуватися вимог законодавства та здійснювати будівництво згідно з ними», - зазначив Прокопів.

Прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря, як представник орендаря зазначеної земельної ділянки, виступаючи перед депутатами повідомив, що мав розмову з виконавцем будівництва і його запевнили, що вже завтра будівельний кран буде демонтований, а будівництво зупинене.

Він запевнив, що церква не буде порушувати містобудівних вимог. Причому він попросив Київраду не забирати земельну ділянку. «Ми зі свого боку як церква намагаємося зробити все, щоб уважно стежити за наявністю всіх відповідних дозволів, документів і т. п. І те, що викликає питання, ми відразу ставимо перед будівельною фірмою, щоб ці питання знімалися», - заявив він.

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Зоря нагадав про низку судових рішень. «Ніяких відповідних порушень цими судами не встановлено», - зазначив він.

«Від імені Святійшого Патріарха Філарета, від імені Церкви, я прошу вас, щоб ви відповідально поставилися до сьогоднішнього голосування, і якщо це можливо, щоб цю земельну ділянку і це будівництво залишили за Київським патріархатом. Тому що інакше ми будемо розцінювати це, власне, як політичне рішення, спрямоване саме проти нашої Церкви. Адже буквально поруч від 2005 р. розташоване абсолютно незаконна - на місці намету - капітальна споруда іншої конфесії на території заповідника, поруч із фундаментом Десятинної церкви», - звернувся Зоря до депутатського корпусу.

Як зазначалося на засіданні, будівництво відбувається у буферній зоні Софії Київської. Спочатку Церкві були передані дві старі будівлі під обслуговування, але згодом ці будівлі були знесені і на їх місці почалося будівництво сучасного багатоповерхового комплексу. Уже зведено 7 поверхів.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Десятинному провулку, 3-5, перед парканом, який встановив забудовник, громадські активісти та митці встановили пам'ятник Дерибану.