За рухом громадського транспорту в Києві можна буде слідкувати через Google Maps в режимі онлайн

За повідомленням КП «Київпастранс», переваги такого зручного інтерфейсу оцінили вже мільярди користувачів, зокрема в Бостоні, Будапешті, Ванкувері та Чикаго. Для того, щоб переглянути на Google Maps інформацію про прибуття рухомого складу на конкретну пасажирську зупинку, необхідно натиснути на її зображення на карті або перейти на окрему сторінку. В онлайн-табло, яке з’явиться, буде відображено час прибуття транспорту. Суттєво також, що всі дані автоматично завантажуються у мобільні додатки Google Maps.

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Технічним партнером даного проекту виступив EasyWay, який поєднав можливості «Київпастрансу» із вимогами Google. Як наголосили фахівці комунального підприємства, вони зацікавлені у найповнішому поширенні інформації про роботу громадського транспорту і розклад руху за маршрутами, оскільки підприємство працює в умовах ринкової економіки і постійно бореться за збільшення кількості пасажирів.