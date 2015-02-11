Київ оточили вісьмома блокпостами

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба адміністрації.

Відповідні захисні споруди розташовані на в’їздах до міста на Одеському, Варшавському, Бориспільському, Житомирському, Дніпропетровському, Броварському шосе, а також у на вулиці Богатирській та Мінському проспекті.

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«Для посилення захисту столиці у відповідь на загрозу можливих терористичних дій було прийнято рішення укріпити позиції на в’їздах до столиці. Це бетонні споруди, біля яких чергуватимуть правоохоронці. За необхідності на блокпостах перевірятимуться документи, підозрілі авто й вантажі, тому ми просимо водіїв із розумінням поставитися до цих процедур, які здійснюватимуться виключно в інтересах безпеки та спокою громадян столиці», – повідомив він.

Нагадаємо, у столиці проведено ряд тренувань рятувальників щодо дій у разі надзвичайних ситуацій, посилено патрулювання вулиць та охорону важливих об’єктів інфраструктури в рамках проведення контртерористичних заходів.