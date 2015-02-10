У деяких київських маршрутках вартість проїзду злетіла до 6 гривень

Про це йдеться у відповіді Департаменту транспортної інфраструктури КМДА від на 4 лютого ц.р. на інформаційний запит УНІАН.

«На даний час у виконавчому органi Київсьої мiської ради (Київськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацiї) погоджено пiдвищення тарифiв на проїзд у маршрутних таксi до 5,0 - 6,0 грн п’ятьом перевiзникам (ТОВ «Союз-Авто», ФО-П Гусак I.М., ФО-П Овчиннiкова А.М, ТОВ «Кийтранс-2005», KП «Київпастранс»)», - йдеться у відповіді.

У Департаменті наголошують, що, вiдповiдно до постанови Кабiнету мiнiстрiв України № 1548, Київськiй мiсьдержадмiнiстрацiї не надано повноважень щодо «встановлення тарифiв» на перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом, який працює в режимi маршрутного таксi. Таким чином, тарифи на перевезеняя пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування в режимi маршрутного таксi вiдносяться до сфери «вільних цiн i формуються перевiзниками, виходячи з попиту та пропозицiй на ринку перевезень».

Водночас у департаменті звертають увагу, що тарифи на проїзд у маршрутних таксi розраховуються вiдповiдно до методики, затвердженої наказом Мiнiстерства транспорту та зв’язку України. «Основними чинниками, якi впливають на розмiр тарифу на перевезення, є елементи прямих матерiальних витрат, а саме: заробiтна плата, вартiсть пального, вартiсть матерiалiв та запасних частин, вартiсть шин та акумуляторних батарей… Вiдповiдно до пункту «б» зазначеної методики, перегляд рiвня тарифiв повинен здiйснюватись у зв’язку зi змiною умов виробничої дiяльностi та реалiзацiї послуг, що не залежать вiд господарської дiяльностi перевiзника, в тому числi в разi змiни вартостi пального бiльш нiж на 10%», - зазначається далі.

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У відповіді транспортного департаменту не повідомляється перелік маршрутів, на яких погоджено підняття тарифів. Разом з тим, в комунальному підприємстві «Київпастранс» УНІАН повідомили, що обслуговують 36 маршрутів міста, по яких курсують маршрутні таксі підприємства. З них тариф на проїзд пасажирів підняли лише на 8 маршрутах, які є найбільш затратними, зокрема і через зростання ціни на пальне. Підвищення відбулося в межах 0,5-1 грн. Таким чином, відтепер вартість проїзду зросла на маршрутах «Київпастрансу»: №157 (ст. м. "Петрівка" – вул. Бальзака) - до 5 грн; № 182 (ст. м. "Нивки" – пр. Свободи) - до 4 грн; №193 (пл. Ленінградська – ж/м Корчувате) - до 4 грн; №220 (вул. Тростянецька – вул. Медова) - до 6 грн; №221 (ст. м. "Дарниця" – ул. Милославська) - до 3,5 грн; №225 (ст. м. "Дарниця" – ст. м. "Харківська") - до 3,5 грн; №234 (ст. м. "Петрівка" – пр. Алішера Навої) - до 5 грн; №474 (ст. м. "Харківська" – п. Бортничи) - до 3,50 грн.

Як зазначили в «Київпастрансі», на решті маршрутів підприємства проїзд в маршрутних таксі підвищувати поки не планують.

Як повідомляв УНІАН, у столиці з 7 лютого почали діяти нові тарифи на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування. Так, вартість однієї поїздки в наземному транспорті і фунікулері тепер становить 3 грн, разова поїздка в метро або міською електричкою - 4 грн.