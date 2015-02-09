ЗМІ: У Києві зійшов з рейок швидкісний трамвай

У Києві на Гната Юри зійшов з рейок швидкісний трамвай № 3. Про це повідомляє ТСН.

Таким чином, паралізовані швидкісні маршрути № 1 і 3. Замість них вже пустили автобуси. Тим часом, за інформацією видання, трамвай, який зійшов з рейок, піднімали краном.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в понеділок, 9 лютого, мітингувальники, незадоволені рішенням столичної влади про підвищення цін на проїзд у громадському транспорті, палили шини біля будівлі Київської міської державної адміністрації.

А мер Києва Віталій Кличко, тим часом, спустився в метро, щоб особисто поспілкуватися з пасажирами київського метрополітену і роз'яснити їм вимушений крок щодо підвищення тарифу на проїзд.