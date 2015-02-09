Блокпости навколо Києва розпишуть українські художники

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Я вдячний людям, які сьогодні на блокпостах контролюють в’їзд транспорту в столицю. І вдячний київським художникам, які запропонували прикрасити блокпости біля столиці національним розписом, – сказав мер. – Ці споруди захищають в’їзд у наше місто. На блокпостах може відбуватися перевірка транспортних засобів, які прямують в столицю, чи перекриття в’їзду у разі необхідності».

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Він підкреслив, що сьогодні головне – безпека в столиці. І саме на в’їзді в Київ треба убезпечуватися від спроб ввезення в місто зброї, боєприпасів і небезпечних речовин. «Ми повинні упередити можливі провокації», – зазначив мер.