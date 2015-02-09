Жовтневий палац у Києві запропонували зробити музеєм Майдану

Про це йдеться в законопроекті №2058, зареєстрованому в Раді 6 лютого.

Авторами документу є голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко, Єгор Соболєв (фракція "Об'єднання "Самопоміч"), Олег Медуниця, Михайло Гаврилюк, Юрій Тимошенко (усі - фракція "Народний фронт"), Ірина Луценко (фракція БПП), Юрій Шухевич (фракція Радикальної партії Олега Ляшка), Володимир Парасюк (позафракційний).

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Законопроектом пропонується доручити Кабміну повернути в державну власність майновий комплекс підприємства Федерації профспілок "Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України" для створення музею і виділити кошти з бюджету на його фінансування.