Через підвищення цін на проїзд під КМДА запалили шини, проти мітингувальників застосували газ - депутат (фоторепортаж)

Мітингувальники, незадоволені рішенням столичної влади про підвищення цін на проїзд у громадському транспорті, палили шини біля приміщення Київської міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

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"Під час проведення санкціонованого мітингу біля стін КМДА активісти принесли з собою кілька автопокришок. У подальшому громадяни з числа мітингувальників підпалили шини", - зазначили в столичній міліції.

Окрім того, повідомляється, що на місці події працівники міліції, що здійснювали охорону громадського порядку, затримали чотирьох громадян. Для дачі пояснень цих громадян доставили до відділу міліції. Також зазначено, що одному із чоловіків викликали лікарів, з незначними опіками шкіри його госпіталізовано до медустанови для надання необхідної допомоги.

"Вогонь загасили. Наразі біля будівлі київської мерії перебуває близько 30 мітингувальників", - йдеться у повідомленні.

За інформацією депутата Олени Єскіної, яку вона опублікувала у себе на сторінці в Facebook, внаслідок бездіяльності правоохоронців мітингувальників отруїли газом.

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"Такого ще не було з часів Януковича! Невідомі в балаклавах заблокували вхід до Київради. Представитися відмовилися, міліція встановлювати їх особи відмовилася теж; заявивши, що це охорона КМР. То, може, це Державна служба охорони у балаклавах? Мені довелося стояти між цима самозванцями та людьми, які намагалися пройти до Київради. В результаті бездіяльності правоохоронних органів людей потравили газом. Мені також розірвали одяг", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, столична влада з 7 лютого вдвічі підвищила вартість проїзду у міському транспорті.

Зокрема, разова поїздка в метрополітені та міською електричкою коштує тепер 4 грн, а в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері - 3 грн.