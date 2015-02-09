Кличко прокатався в київському метро за новим тарифом (фото)

В понеділок, 9 лютого, після інспекції міських бомбосховищ та укриттів, а також після відвідання блокпосту на в’їзді в столицю по Житомирській трасі, Кличко вирішив за необхідне напряму поспілкуватися з пасажирами міського транспорту та дізнатися, що вони думають про останнє підвищення цін на проїзд.

Мер ввійшов на станції метро «Політехнічний інститут», де великий потік пасажирів, оскільки в цей період завершуються заняття в університеті «КПІ». Кличка супроводжував директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерковець.

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Першими мера оточили студенти, які супроводжували його пересування і на ескалаторі, і вже на самій платформі. А згодом почали підходити й пасажири старшого віку. В очікуванні поїзда на платформі мер вже пояснював молодій жінці, що підійшла поспілкуватись, про необхідність підвищення ціни за проїзд.

У вагоні їхав так само оточений великою кількістю людей. Вийшов мер на станції «Театральна», поблизу якої розташована мерія.