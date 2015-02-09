У Києві з'явився чорний ринок жетонів метро

Зокрема, старі сині жетони в інтернеті можна купити за 3-3,40 гривні, повідомляє Корреспондент.net.

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"Під'їжджайте, якщо будете брати більше 100 жетонів можемо скинути ще 10 копійок", - сказали Корреспондент.net за вказаним в оголошенні телефоном.

Вартість талонів на проїзд коливається від 2 до 2,20 гривні.

В інтернеті також є повідомлення про продаж проїзних на лютий за "зниженою ціною". Так, проїзний на тролейбус, метро буде коштувати близько 200-230 гривень (раніше його ціна була 150 гривень).

Нагадаємо, що нові тарифи в київському міському транспорті ввели 7 лютого.

У випадку використання безконтактної картки вартість проїзду в метро залежить від кількості поїздок. Якщо оплачувати відразу від 10 до 19 поїздок, тариф становитиме 3,90 грн за одну поїздку; 20-29 поїздок - 3,80 грн; 30-39 поїздок - 3,70 грн; 40-49 - 3,60 грн; 50 поїздок - 3,50 грн.

Також повідомлялося, що заставна вартість пластикової безконтактної картки встановлена у розмірі 12 гривень. Кількість поїздок, яка може бути одноразово придбана на пластикову картку, не може перевищувати 50 одиниць. Загальна кількість поїздок, яка може бути придбана на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 100 одиниць.

Термін дії пластикової картки становить 6 місяців від дати придбання або останнього поповнення, незалежно від кількості невикористаних поїздок. Причому вартість невикористаних поїздок, що залишилися на картці, термін якої закінчився, не повертається.