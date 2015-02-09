Кличкові написали про незаконність підвищення тарифів на проїзд

Про це йдеться у відкритому листі фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді до мера столиці Віталія Кличка, пише Українська правда.

Згідно зі звітом, в обговоренні взяли участь 1 тисяча 719 мешканці Києва.

"За підтримку проекту розпорядження висловилися 272 респонденти, проти – 1371", - йдеться в листі.

При цьому більшість пропозицій до проекту рішення зводилося до необґрунтованості та передчасності підвищення тарифів.

Кияни пропонували міській адміністрації перед підняттям тарифів провести:

1) повний незалежний аудит КП "Київський метрополітен" з аналізом всіх статей у фінансово-господарському звіті компанії;

2) аудити рекламних та орендних площ, з обов’язковою актуалізацією тарифів на таку оренду;

3) поступово/поетапно збільшувати тарифи.

Однак, йдеться в листі, 6 лютого вказане розпорядження було опубліковане на сайті КМДА з повідомленням про підвищення тарифів з 7 лютого в редакції, яка не зазнала жодних змін, які пропонувались громадськістю.

Депутати наголошують, що ні КП "Київський метрополітен", ні Київська адміністрація не взяли до уваги зауваження та пропозиції громадськості.

Зокрема, не обґрунтували відповідність підвищення тарифів до фінансового стану метро, не визначили можливих альтернативних джерел прибутку підземки та не надали належних доказів та підтверджень необхідності підвищення таких тарифів.

"Публічне громадське обговорення – це лише "міфічне" право громадян на участь в управлінні державними справами, яке жодним чином не враховується при винесенні остаточного рішення", - наголошується в листі.

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"Єдиною аргументацією збільшення тарифів є збитковість КП "Київський метрополітен" та КП "Київпастранс". Ці збитки Київська адміністрація вирішила закрити грошима з кишень мешканців, замість того, щоб провести незалежний аудит та затвердити антикризові програми з реформування зазначених підприємств", - йдеться в листі.

У зв’язку з цим фракція просить Кличка призупинити дію розпорядження про підвищення тарифів до проведення незалежного міжнародного аудиту та формування антикризових заходів, спрямованих на реформування КП "Київський метрополітен" та КП "Київпастранс".

Також депутати рекомендують винести дане розпорядження на розгляд Київради, як представницького органу місцевого самоврядування.

Водночас фракція "Батьківщина" у міськраді закликає Кличка обговорити на засіданні Київради питання ціноутворення тарифів на проїзд.

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"Крім того, Київрада як представницький орган, має висловити свою точку зору у цьому питанні, озвучивши побажання, думки та позиції киян стосовно підняття цін на засіданні Київради", - вважає де пут фракції Тетяна Меліхова.

Як відомо, з 7 лютого вартість проїзду у метро Києва виросла з 2 до 4 гривень, у наземному транспорті - з 1,5 гривні до 3 гривень. При цьому у підземці замість нинішніх синіх будуть запроваджені зелені жетони, однак і ті, і інші прийматимуться до проїзду до кінця місяця.

З березня обміняти сині жетони на зелені, а також старі талони на нові можна буде за курсом 2 до 1.