Через подорожчання проїзду у київському метро почався ажіотаж: людям не видають більше двох жетонів у руки

У київському метро у п'ятницю вишикувалися черги людей, які бажають купити останні дешеві жетони по дві гривні.

При цьому людям не продають більше двох жетонів у одні руки. На деяких станціях про це висять спеціальні повідомлення на стінах. Багато автоматів з видачі жетонів припинили працювати, повідомляє Українська правда.

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Начальник прес-служби "Київського метрополітену" Наталія Макогон заявила "Українській правді. Київ", що така ситуація викликана бажанням людей скупити побільше жетонів, що спричинило їх дефіцит.

"Це пов'язано з тим, що люди кинулися масово скуповувати жетони і їх просто фізично не вистачає. Ми не встигаємо робити інкасації. Як тільки проводиться інкасація, одразу видаємо у продаж жетони", – сказала вона.

Макогон нагадала, що в даний момент у київському метро проводиться вилучення жетонів з обігу, які з часом будуть замінені на пластикові проїзні картки. Через цей процес загальна кількість жетонів протягом півроку зменшилася з 1,2 млн до 830 тисяч, що також вплинуло на нинішній дефіцит.

Вона додала, що виведення жетонів з обігу відбувається "природнім способом" – не проводиться додаткова емісія нових жетонів замість тих, які люди втрачають чи з інших причин не приносять в метро. За її словами, протягом місяця втрачається близько 100 тисяч жетонів.

Макогон також повідомила, що нові проїзні квитки діятимуть одночасно для всього комунального транспорту міста.

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"У нас уже все для цього готово. Затримка за "Київпастрансом", – сказала вона.

Начальник прес-служби також попросила пасажирів поставитися з розумінням до ситуації, що виникла.

Як відомо, з суботи, 7 лютого, вартість проїзду у метро Києва виросте з 2 до 4 гривень. При цьому замість нинішніх синіх будуть запроваджені зелені жетони, однак і ті, і інші прийматимуться до проїзду до кінця місяця.

Починаючи з березня обміняти сині жетони на зелені можна буде за курсом 2 до 1.