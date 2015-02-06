Київські школярі продовжать їздити у громадському транспорті безкоштовно

Проїзд школярів у столичному міському пасажирському транспорті після підвищення із завтрашнього дня тарифів залишається безкоштовним.

Як повідомив УНІАН головний економіст КП “Київський метрополітен” Максим Демченко, залишається чинним розпорядження міської влади щодо безкоштовного проїзду школярів і після нинішнього підвищення тарифів.

Це стосується як проїзду у метрополітені, так і в наземному транспорті.

Як пояснив Демченко, зазначені в розпорядженні КМДА ціни на проїзні квитки для школярів зроблено в рамках існуючого порядку розрахунку тарифів з метою рахування цих витрат в бюджетних відносинах та економічної діяльності підприємства.

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Таким чином, так само, як і раніше, із завтрашнього дня школярі зможуть їздити в метро та на наземних видах транспорту безкоштовно.

Як повідомляв УНІАН, нові тарифи на перевезення пасажирів у міському громадському транспорті почнуть діяти з суботи, 7 лютого.

Згідно з розпорядженням КМДА, разова поїздка в метрополітені та міською електричкою коштуватиме 4 грн, а в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері - 3 грн.

У розпорядженні також затверджена вартість міських проїзних квитків для школярів.