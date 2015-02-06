З 7 лютого пасажири столичного метро зможуть оплачувати проїзд синіми та зеленими жетонами

З завтрашнього дня вводяться в обіг паралельно з синіми зелені жетони для проїзду в столичному метрополітені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагинський, коментуючи підвищення тарифів на проїзд в метро з завтрашнього дня, а також відповідні зміни в роботі метрополітену, що стосуються пасажирів.

Він зазначив, що нові жетони зеленого кольору почнуть реалізовувати завтра в касах метро, але ті пасажири, які мають сині жетони зможуть оплачувати проїзд ними. Для цього половину пропускних автоматів на станціях метро обладнано під зелені жетони, а половина автоматів залишиться для прийому старих — синього кольору.

Керівник метрополітену підкреслив, що до березня синій жетон буде діяти, а з 1 березня здійснюватиметься заміна тих жетонів, які не були використані, на зелені у пропорції 2 до 1, або ж з доплатою на відповідну різницю.

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“З квітня сині жетони будуть виведені з обігу повністю”, - підкреслив Брагинський.

“Що стосується поїздок, що записані до підняття тарифу на пластикову картку, то ці поїздки не будуть перераховуватись, так само як діятимуть проїзні квитки терміном дії на лютий”, - зазначив Брагинський.

Разом з тим, керівник метрополітену назвав новий тариф - “не панацеєю” для рішення проблем, які накопичились у КП “Київський метрополітен” протягом років, коли тариф був таким, що реально не покривав витрати підприємства.

“Але це спосіб нам зберегти ту якість перевезень, яка є на сьогодні і не знизити її, зберегти та не перейти межу безпеки для перевезення пасажирів”, - зазначив Брагинський.

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Присутній на прес-конференції генеральний директор КП “Київпастранс” Сергій Майзель також зазначив, що квитки на проїзд в наземному транспорті, куплені киянами перед підвищенням, будуть діяти протягом лютого без доплат та обміну.

За його словами, нинішнє підвищення тарифу дозволить забезпечити комфортні перевезення пасажирів та зберегти безпеку цих перевезень.

Він також повідомив, що місячні проїзні квитки на проїзд в наземному транспорті, які вводяться після підняття тарифів, не мають обмежень на кількість поїздок на відміну від різновиду проїзних для поїздок в метро.

Після введення нового тарифу штраф за безквитковий проїзд стягуватиметься в розмірі 60 грн.