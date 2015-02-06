У Києві жетони і квитки старого зразка стануть недійсними з 1 квітня - КМДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, посилаючись на роз’яснення Департаменту економіки та інвестицій та Департаменту транспортної інфраструктури щодо використання пластикових безконтактних карток в метрополітені та обміну раніше придбаних жетонів та разових квитків.

Також передбачено, що протягом березня пасажири зможуть обміняти раніше придбані жетони та разові квитки старого зразка на нові пропорційно встановленому розміру тарифу або з відповідною доплатою.

«Починаючи з 1 квітня 2015 року, раніше придбані жетони та разові квитки старого зразка обміну не підлягають і кошти за них не повертаються», - наголошується в роз’ясненні.

До того ж пасажирам надається право здійснювати проїзд в метрополітені за раніше придбаними за попередньою вартістю поїздками на пластикових безконтактних картках протягом 6 місяців з дати їх придбання.

Також звертаються увага, що пластикова безконтактна картка є проїзним документом без обмеженого терміну використання, яку можна повернути в будь-який час та отримати її заставну вартість за умови, що картка придатна для подальшого використання (непошкоджена, недеформована, чиста, без написів).

«Термін дії пластикової безконтактної картки закінчується виключно у разі, якщо протягом 6 місяців її не було поповнено або використано», - наголошують в КМДА.

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Вартість невикористаних поїздок, що залишились на пластиковій картці, не повертається.

Власники пластикових безконтактних карток можуть їх повернути до кас метрополітену, отримавши заставну вартість картки.

Зважаючи на зазначене, з метою економії власних коштів, фахівці радять купувати на безконтактну пластикову картку таку кількість поїздок, яка може бути використана протягом 6 місяців.

Звертається також увага, що при зміні тарифів на проїзд в міському пасажирському транспорті, що працює у звичайному режимі руху, залишаються чинними раніше придбані проїзні квитки на поточний місяць. При цьому проїзні квитки на проїзд у метрополітені діють до кінця поточного місяця без обмеження кількості поїздок.

Як повідомляв УНІАН, нові тарифи на перевезення пасажирів у міському громадському транспорті почнуть діяти з суботи, 7 лютого.

Згідно з розпорядженням КМДА, разова поїздка в метрополітені та міською електричкою коштуватиме 4 грн, а в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері - 3 грн.