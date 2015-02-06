У Києві завтра подорожчає проїзд

"Нові тарифи на перевезення пасажирів у міському громадському транспорті почнуть діяти з суботи, 7 лютого 2015 року", - сказано в розпорядженні КМДА від 30 січня ц.р. "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху" оприлюдненому сьогодні в муніципальній газеті "Хрещатик".

Так, згідно з документом, вартість однієї поїздки на автобусі, трамваї, тролейбусі або фунікулері становитиме 3 гривні.

Вартість разового квитка на перевезення міською електричкою, яка працює у звичайному режимі руху, встановлена у розмірі 4 гривень.

Вартість поїздки у метрополітені (без використання пластикової безконтактної картки) становитиме 4 гривні.

У випадку використання безконтактної картки вартість проїзду в метро залежить від кількості поїздок. Якщо оплачувати відразу від 10 до 19 поїздок, тариф становитиме 3,90 грн за одну поїздку; 20-29 поїздок - 3,80 грн; 30-39 поїздок - 3,70 грн; 40-49 - 3,60 грн; 50 поїздок - 3,50 грн.

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Також повідомляється, що заставна вартість пластикової безконтактної картки встановлена у розмірі 12 гривень. Кількість поїздок, яка може бути одноразово придбана на пластикову картку, не може перевищувати 50 одиниць. Загальна кількість поїздок, яка може бути придбана на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 100 одиниць.

Термін дії пластикової картки становить 6 місяців з дати придбання або останнього поповнення, незалежно від кількості невикористаних поїздок. Причому вартість невикористаних поїздок, що залишилися на картці, термін якої закінчився, не повертається.

Згідно з розпорядженням КМДА, проїзд пільгових категорій громадян здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

Розпорядженням КМДА також встановлена вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці, який працює у звичайному режимі руху.

«Розпорядження набуває чинності від дня, наступного за днем його опублікування», - сказано в документі.

Нагадаємо, у кінці січня перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов повідомляв, що тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва будуть підвищені в середині лютого.