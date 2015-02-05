На в’їзді до Києва рятувальники встановили намет для обігріву водіїв вантажівок

Рятувальники Дарницького району Києва у зв’язку з погіршенням погодних умов на Бориспільському шосе біля готельно-ресторанного комплексу "Козацький стан" встановили намет для обігріву водіїв великогабаритних транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у м. Києві, намет встановлено, оскільки рух великогабаритних транспортних засобів до столиці обмежений.

Рятувальний намет встановлений з дотриманням усіх правил протипожежної безпеки.

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У наметі всі бажаючі можуть зігрітися, попити чай та поїсти. Кожен, хто потребує негайної допомоги у період снігових опадів, може звернутися до рятувальників, які цілодобово чергують в пункті обігріву.

Також рятувальники встановили автотягач.