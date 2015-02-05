Обробка вулиць Києва протиковзкими засобами буде цілодобовою

Як повідомили в прес-службі КМДА, за інформацією Укргідрометцентру, сьогодні вночі в столиці очікується значна хмарність та зниження температури повітря до -7°, що може призвести до ожеледиці.

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Міська влада просить водіїв бути особливо обережними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій.

«Щоб уникнути налипання снігу та ожеледиці, дорожні мережі міста будуть оброблятися сіллю в цілодобовому режимі. Столиця має достатній запас матеріалу для посипання для обробки доріг. З 17.00 двірники в районах приступили до посипання дворів і проїздів сіллю. Разом з тим, ми звертаємося до столичних водіїв бути особливо уважними та дисциплінованими на дорогах, не перевищувати швидкість і дотримуватися належної дистанції», - сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Він підкреслив, що міська влада проаналізувала звернення киян, які надійшли сьогодні в контакт-центр. «У тих районах, з яких надійшло найбільше скарг мешканців щодо чищення дворів, ми будемо приймати відповідні рішення. Ми повинні забезпечити виконавчу дисципліну на місцях, особливо в такі відповідальні періоди, і не дозволяти ніякої халатності та недбалості», - заявив Петро Пантелєєв.