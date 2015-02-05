"Київводоканал" звинуватив у забрудненні води у Бортничах підрядника будівництва систем водопостачання

Компанія «Київводоканал» подала позов до Господарського суду Києва до будкомпанії «Білтек», звинувачуючи її у порушенні будівельних норм і правил під час будівництва систем водопостачання мікрорайону Бортничі, що призвело нещодавно до забруднення питної води в мікрорайоні і масових отруєнь його мешканців.

«У результаті проведення досліджень було з'ясовано, що джерело інфекції у водопровідній воді мало техногенний характер, і ймовірно потрапило до артезіанської свердловини через порушення підрядною організацією будівельних норм і правил під час виконання будівельних робіт комплексу споруд артезіанського водопостачання мікрорайону Бортничі», - йдеться у повідомленні прес-служби «Київводоканалу».

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У прес-службі також зазначили, що компанія подала позов про стягнення з «Білтек» збитків, яких зазнав водоканал унаслідок проведення заходів з відновлення якісного водопостачання. Крім того, водоканал має намір вимагати компенсації втрат, понесених через тимчасове ненадання жителям послуг з водопостачання. Визначення розміру збитків встановлюється судом.

У «Київводоканалі» також зазначили, що після проведених інтенсивних профілактичних заходів і підтвердження упродовж тривалого часу відсутності відхилень у результатах аналізів, вода в мікрорайоні Бортничі повністю відповідає усім вимогам і нормативам Державних санітарних правил і норм. Водночас у компанії наголосили, що в установах дошкільної освіти і школах, які були закриті на період промивки і дезинфекції водопровідних мереж, необхідно перед початком роботи злити воду з крана протягом 30 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, головний санітарний лікар Києва Олег Рубан 13 січня заявляв, що у водопровід мікрорайону Бортничі потрапили каналізаційні стоки, через що показники води на мікробне число і бактерії кишкової палички були вищі за норму в 7-9 разів.

Перші постраждалі із симптомами кишкової інфекції були зареєстровані 4 січня. Спалах хвороби почався 9 січня, коли за один день було госпіталізовано з однаковими симптомами відразу 6 жителів мікрорайону Бортничі.

26 січня в «Київводоканалі» заявили, що останні 5 діб питна вода у водопровідних мережах мікрорайону Бортничі за бактеріологічними і мікробіологічними показниками повністю відповідає санітарним вимогам України, але вони чекають на офіційні підтвердження міської СЕС щодо відповідності всіх показників води за останніми пробами.

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1 лютого відповідними службами ухвалено рішення про зняття заборони на користування водопровідною водою в мікрорайоні Бортничі для питних потреб, приготування їжі, миття посуду і купання.

За даними СЕС, загалом на 26 січня, починаючи з 1 січня, по медичну допомогу звернулися 154 жителі Бортничів, зокрема 121 дитина і 33 дорослих.

Довідка УНІАН. Компанія «Білтек» створена в 2004 році. Займається будівництвом житлових і нежилих приміщень, зокрема – монтажем водопровідних мереж, систем опалення і кондиціювання. Статутний капітал компанії становить 20,5 тис. грн.