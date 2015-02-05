Кличко запевнив, що у киян не забиратимуть квартири за комунальні борги

Мер Києва, голова Київської міськдержадміністрації Віталій Кличко запевняє, що у киян не забиратимуть квартири за борги по оплаті житлово-комунальних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови, Святошинська райдержадміністрація дезінформувала киян, опублікувавши на своєму офіційному сайті коментар голови РДА Іллі Сагайдака про те, що нібито кияни, які мають борги за комунальні послуги у сумі понад 10 тис грн, ризикують втратити свої квартири.

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Мер зустрівся з Сагайдаком та наголосив на неприпустимості поширення недостовірної інформації. Кличко зобов’язав Сагайдака провести службове розслідування щодо виконання посадовцями Святошинської райдержадміністрації службових обов’язків і притягнути до відповідальності посадовців, винних у поширенні недостовірної інформації.

“Не може голова району, що є посадовою особою, розповсюджувати якісь фантазії, видаючи їх за офіційну позицію та оприлюднюючи на сайті районної держадміністраці. Це - повна безвідповідальність і недбальство», - наголосив мер.

Кличко підкреслив, що всі у міській владі «повинні усвідомлювати, як треба працювати в тій ситуації, у якій сьогодні перебуває країна і її громадяни».

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«Саме працювати, а не поширювати нісенітниці, які не мають нічого спільного з реальністю. Поки я мер, я захищатиму інтереси киян. І ніхто в них житло не відбере», - підкреслив міський голова.

Кличко також позбавив премії за січень голову, першого заступника та заступника голови Святошинської райдержадміністрації.