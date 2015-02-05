Рух по мосту Метро в Києві відновлено після годинної зупинки
17:43, 05 лютого 2015Київ
985
Автомобільний рух по мосту Метро у Києві відновлено після годинної зупинки у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, повідомили УНІАН у черговій частині ДАІ м. Києва.
Автомобільний рух на мосту Метро зупинився на годину через ДТП / erve.ua
"Рух по мосту Метро повністю відновлений. Причиною зупинки стала дорожньо-транспортна пригода", - повідомили в ДАІ.
Читайте такожВ'їзд транспорту до Києва обмежено через снігопад
Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з поганими погодними умовами в'їзд транспорту до столиці обмежений. Зокрема, заборонено в'їжджати великогабаритному транспорту, за винятком вантажних авто, робота яких пов'язана із забезпеченням процесів життєдіяльності.
За інформацією сервісу "Яндекс.Пробки", станом на ранок 5 лютого затори на київських дорогах оцінюються у максимальні 10 балів.
Раніше також повідомлялося, що через сильний снігопад Київ зупинився у заторах, городяни пересідають на метро.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter