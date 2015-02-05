У Київському метро затримали жінку, що перевозила боєприпаси

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України в м. Києві, правоохоронці несли службу на станції разом зі службовою собакою. Саме натренована вівчарка вказала правоохоронцям на жінку, яка несла дорожню сумку.

Жінці запропонували пройти в кімнату міліції. У присутності понятих працівники міліції виявили та вилучили дві гранати РГД-2Б, два сигнально-освітлювальні патрони 254-274, два набої до автомата Калашникова 7х62, п'ять порожніх магазинів до автомата Калашникова та мисливський ніж.

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Усе вилучене направлене на дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України в місті Києві.

За даними міліції, жінка відмовилася пояснити, звідки у неї боєприпаси, і з якою метою вона їх перевозила. Жодних відповідних дозволів киянка не мала. Всі обставини з'ясує слідчий відділ Лінійного управління в метрополітені.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого під Києвом працівники СБУ виявили схованку зброї, яку планувалося використовувати для скоєння у столиці збройних провокацій.

Про це повідомив на брифінгу голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Сьогодні був затриманий величезний вантаж зі зброєю, який був захований під Києвом і планувався для використання завтра в Києві", - сказав Наливайченко.

Він зазначив, що серед вилученого - 10 гранатометів, набої, вибухівка.

Наливайченко не виключив, що знайдена зброя могла бути використана для інсценування провокацій у центрі Києва, оскільки Верховна Рада наступного дня планувала розгляд питання про визнання так званих «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями.

Наливайченко зазначив, що також була затримана група осіб, серед яких - офіцер Генштабу ЗСУ.