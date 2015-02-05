Співробітники СБУ затримали на Донбасі снайпера бойовиків

Як повідомляє прес-група управління СБ у Вінницькій області, встановлено, що 26-річний мешканець населеного пункту Ясинувата з вересня 2014 року був членом незаконного воєнізованого формування "Схід", і проходив службу на посаді снайпера і коригувальника артилерійського вогню.

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В обов'язки бойовика входило: участь у бойових діях проти сил АТО з використанням снайперської гвинтівки і проведення збору даних про місця дислокації, переміщення військової техніки і живої сили Збройних сил.

Під час затримання у нього було вилучено озброєння і радіостанція "Вояжер", з допомогою якої здійснювалася передача інформації.

Відносно затриманого проводяться оперативно-слідчі дії.