Через сильний снігопад транспорт у Києві ходитиме на годину довше (фоторепортаж)

14:19, 05 лютого 2015
Київ
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Столичне метро буде сьогодні ходити до 01.00.

Киев замело снегом / Фото УНИАН

Роботу громадського транспорту Києва у зв'язку із негодою та ускладненими умовами пересування містом сьогодні продовжено на годину, щоб забезпечити довезення людей до місць проживання.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантєлєєв.

“На годину продовжено роботу як метрополітену, так і наземного транспорту”, - сказав Пантєлєєв.

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