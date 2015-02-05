Через сильний снігопад транспорт у Києві ходитиме на годину довше (фоторепортаж)

Роботу громадського транспорту Києва у зв'язку із негодою та ускладненими умовами пересування містом сьогодні продовжено на годину, щоб забезпечити довезення людей до місць проживання.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантєлєєв.

“На годину продовжено роботу як метрополітену, так і наземного транспорту”, - сказав Пантєлєєв.