В аеропорту «Жуляни» затримують рейси через сильний снігопад

Як зазначається у повідомленні аеропорту, розміщеному на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook, затримуються рейси до Москви і Венеції (Тревізо), а також рейси із Запоріжжя, Дніпропетровська і Москви.

«У зв'язку з несприятливими погодними умовами затримки рейсів на приліт і на виліт на даний момент становлять від однієї години до кількох годин. На виліт з Києва затримуються рейси: №551 Домодєдово - до 12.30, №2372 Домодєдово - до 12.00, №6153 Тревізо - до 13.20, №007 Дніпропетровськ - до 17.50. На приліт до Києва затримуються рейси із Запоріжжя, Дніпропетровська, Москви (Домодєдово)», - зазначається у повідомленні аеропорту.

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У прес-службі «Києва» звернулися з проханням до пасажирів стежити за розкладом рейсів на on-line табло на сайті аеропорту.

Раніше аеропорт «Київ» (Жуляни) повідомляв, що уранішні рейси були відправлені за розкладом. Проте погодні умови внесли корективи у роботу аеропорту і екіпажів повітряних суден. За інформацією аеропорту, роботи з очищення аеродрому від мокрого снігу ведуться постійно з 2.00 ночі 5 лютого. Задіяно весь склад наземних служб аеропорту «Київ», працює 18 одиниць снігоприбиральної техніки.