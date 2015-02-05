В'їзд транспорту до Києва обмежено через снігопад

Зокрема, великогабаритному транспорту наразі заборонено в’їжджати до Києва, за винятком вантажних авто, робота яких пов’язана із забезпеченням процесів життєдіяльності, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Рішення про обмеження в’їзду транспорту прийняте для недопущення ускладнення руху на дорогах. Заборона діятиме, доки у місті активно триватимуть роботи з прибирання снігу та працюватиме спеціалізована снігоприбиральна техніка.

Читайте такожЧерез сильний снігопад Київ зупинився в пробках, городяни пересідають на метро (фото)Крім того, наразі у місті облаштовуються пункти обігріву в місцях, де здійснюватиметься зупинка транспорту.

Міська влада звертається до водіїв із проханням утриматися від поїздок містом на власних автомобілях і скористатися послугами громадського транспорту.

У Києві йде сильний мокрий сніг; скрізь - налипання мокрого снігу.