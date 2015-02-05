В'їзд транспорту до Києва обмежено через снігопад
У зв’язку з погіршенням погодних умов в’їзд транспорту до столиці обмежено.
Зокрема, великогабаритному транспорту наразі заборонено в’їжджати до Києва, за винятком вантажних авто, робота яких пов’язана із забезпеченням процесів життєдіяльності, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Рішення про обмеження в’їзду транспорту прийняте для недопущення ускладнення руху на дорогах. Заборона діятиме, доки у місті активно триватимуть роботи з прибирання снігу та працюватиме спеціалізована снігоприбиральна техніка.
Читайте такожЧерез сильний снігопад Київ зупинився в пробках, городяни пересідають на метро (фото)Крім того, наразі у місті облаштовуються пункти обігріву в місцях, де здійснюватиметься зупинка транспорту.
Міська влада звертається до водіїв із проханням утриматися від поїздок містом на власних автомобілях і скористатися послугами громадського транспорту.
У Києві йде сильний мокрий сніг; скрізь - налипання мокрого снігу.