Через сильний снігопад Київ зупинився в пробках, городяни пересідають на метро (фото, відео)

Станом на 8:50 ранку, за оцінками ресурсу "Яндекс.Пробки", у Києві 10-бальні затори. Через величезні затори на дорогах столиці, кияни, які поспішають на роботу, шикуються у черги на станціях метрополітену, повідомляє Еспресо.TV.

У той же час, снігопади охопили більшість території України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні у північних областях та на Вінниччині спостерігається налипання мокрого снігу, у південних, центральних та східних областях - місцями ожеледь; у північних областях та на Черкащині місцями сильний мокрий сніг; на дорогах України, крім південної частини, ожеледиця.

У Києві та місцями по області також сильний мокрий сніг; налипання мокрого снігу.

ДАІ звертається до водіїв з проханням бути особливо уважними та обережними за кермом, користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування, не залишати транспортні засобі на проїжджій частині, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

З особливою обережністю слід рухатися мостами та естакадами, відмовитися від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості водіям варто рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, а при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію.