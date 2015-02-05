Через сильний снігопад Київ зупинився в пробках, городяни пересідають на метро (фото, відео)

09:24, 05 лютого 2015
Київ
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ДАІ звертається до водіїв з проханням бути особливо уважними та обережними за кермом.

espreso.tv

Станом на 8:50 ранку, за оцінками ресурсу "Яндекс.Пробки", у Києві 10-бальні затори. Через величезні затори на дорогах столиці, кияни, які поспішають на роботу, шикуються у черги на станціях метрополітену, повідомляє Еспресо.TV.

espreso.tv

У той же час, снігопади охопили більшість території України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні у північних областях та на Вінниччині спостерігається налипання мокрого снігу, у південних, центральних та східних областях - місцями ожеледь; у північних областях та на Черкащині місцями сильний мокрий сніг; на дорогах України, крім південної частини, ожеледиця.

espreso.tv

У Києві та місцями по області також сильний мокрий сніг; налипання мокрого снігу.

espreso.tv

ДАІ звертається до водіїв з проханням бути особливо уважними та обережними за кермом, користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування, не залишати транспортні засобі на проїжджій частині, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

espreso.tv

З особливою обережністю слід рухатися мостами та естакадами, відмовитися від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості водіям варто рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, а при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію.

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