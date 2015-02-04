Кличко розповів, як столична влада планує боротися із "МАФами на колесах" (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам Київський міський голова Віталій Кличко.

Інформуючи про плани влади щодо наведення порядку з МАФами та іншими точками торгівлі, мер зазначив, що у законодавстві є прогалина щодо торгівлі з автомобілів.

«Ми не маємо законного права прибирати автоторгівлю», - сказав він.

Водночас Кличко додав, що міська влада намагається залучати до вирішення проблеми співробітників Державтоінспекції, щоб вони не дозволяли паркуватись таким мобільним кіоскам.

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«Проконтролювати поки не можемо, але будемо вирішувати питання на законодавчому рівні. Ми подали вже законопроект і сподіваємось, що цього місяця вже він буде проголосований. І ми будемо мати законні важелі для того, щоб таких МАФів (в автомобілях – УНІАН) не було. Тобто, нам треба законодавчу базу ще до цього довести», - сказав Кличко.

Сьогодні мер столиці проінспектував демонтаж незаконних МАФів біля Центрального залізничного вокзалу. Протягом дня тут приберуть близько 20 кіосків.

Фотогалерея "Демонтаж МАФів на Вокзальній"

Мер підкреслив, що у столичної влади є порозуміння з керівництвом залізниці і вокзалу у наведенні ладу на території біля столичного залізничного вокзалу.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням влади столиці, договори про функціонування МАФів, в т.ч. мобільних, укладатимуться з їхніми власниками тільки за умови наявності тимчасової споруди в матеріалах єдиної цифрової топографічної основи території Києва. Решта тимчасових споруд буде демонтована.

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За даними КМДА, протягом 2014 року в Києві було демонтовано 1,7 тис. МАФів, що не мали дозвільних документів та розміщувались в супереч нормам законодавства. Наразі демонтаж кіосків триває.

Паралельно влада Києва працює над розробкою та затвердженням комплексної схеми розміщення МАФів із зазначенням конкретних місць, де мають право стояти кіоски.