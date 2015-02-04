Кличко розповів, як столична влада планує боротися із "МАФами на колесах" (фото, відео)
Влада Києва ініціювала зміни до законодавства України, що мають забезпечити впорядкування роботи та розміщення автокав’ярень, автокафе та інших засобів пересувної роздрібної мережі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам Київський міський голова Віталій Кличко.
Інформуючи про плани влади щодо наведення порядку з МАФами та іншими точками торгівлі, мер зазначив, що у законодавстві є прогалина щодо торгівлі з автомобілів.
«Ми не маємо законного права прибирати автоторгівлю», - сказав він.
Водночас Кличко додав, що міська влада намагається залучати до вирішення проблеми співробітників Державтоінспекції, щоб вони не дозволяли паркуватись таким мобільним кіоскам.
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«Проконтролювати поки не можемо, але будемо вирішувати питання на законодавчому рівні. Ми подали вже законопроект і сподіваємось, що цього місяця вже він буде проголосований. І ми будемо мати законні важелі для того, щоб таких МАФів (в автомобілях – УНІАН) не було. Тобто, нам треба законодавчу базу ще до цього довести», - сказав Кличко.
Сьогодні мер столиці проінспектував демонтаж незаконних МАФів біля Центрального залізничного вокзалу. Протягом дня тут приберуть близько 20 кіосків.
Фотогалерея "Демонтаж МАФів на Вокзальній"
Мер підкреслив, що у столичної влади є порозуміння з керівництвом залізниці і вокзалу у наведенні ладу на території біля столичного залізничного вокзалу.
Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням влади столиці, договори про функціонування МАФів, в т.ч. мобільних, укладатимуться з їхніми власниками тільки за умови наявності тимчасової споруди в матеріалах єдиної цифрової топографічної основи території Києва. Решта тимчасових споруд буде демонтована.
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За даними КМДА, протягом 2014 року в Києві було демонтовано 1,7 тис. МАФів, що не мали дозвільних документів та розміщувались в супереч нормам законодавства. Наразі демонтаж кіосків триває.
Паралельно влада Києва працює над розробкою та затвердженням комплексної схеми розміщення МАФів із зазначенням конкретних місць, де мають право стояти кіоски.