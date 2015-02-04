Кличко анонсував подорожчання проїзду в транспорті Києва вже з наступного тижня

Тариф на проїзд у столичному міському транспорті може бути підвищено з наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив Київський міський голова Віталій Кличко, відповідаючи на запитання, з якої дати киянам слід очікувати введення нових тариф на проїзд.

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"З наступного тижня буде підвищено проїзд в наземному транспорті до 3 гривень і в метро - до 4", - сказав Кличко.

За даними КМДА, у даний час розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті перебуває на реєстрації в Головному управлінні Міністерства юстиції України в місті Києві.