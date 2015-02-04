Кличко анонсував подорожчання проїзду в транспорті Києва вже з наступного тижня
12:35, 04 лютого 2015Київ
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Одна поїздка у наземному міському транспорті коштуватиме 3 гривні.
Проїзд у метро підвищиться до 4 гривень / Фото УНІАН
Тариф на проїзд у столичному міському транспорті може бути підвищено з наступного тижня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив Київський міський голова Віталій Кличко, відповідаючи на запитання, з якої дати киянам слід очікувати введення нових тариф на проїзд.
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"З наступного тижня буде підвищено проїзд в наземному транспорті до 3 гривень і в метро - до 4", - сказав Кличко.
За даними КМДА, у даний час розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті перебуває на реєстрації в Головному управлінні Міністерства юстиції України в місті Києві.
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