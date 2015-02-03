У Києві створили інтерактивну карту з адресами підземних укриттів у разі НС

У Києві створено інтерактивну карту з адресами укриттів в підземному просторі у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві.

Як зазначається в повідомленні, для укриття населення м. Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільного захисту. Даний фонд включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення. Керівники організацій та власники вищезазначених споруд, у разі необхідності, забезпечать вільний доступ для укриття.

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Для зручності інформування населення, Київська міська державна адміністрація створила інтерактивну карту де вказані адресні місця укриттів в підземному просторі.

Інтерактивна карта розміщена на інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації та сайті ГУ ДСНС України у м. Києві у розділі Захист населення Києві у разі виникнення надзвичайної ситуації. Також, за допомогою спеціальних додатків, кожен має змогу завантажити собі на телефон або планшет інтерактивну карту з місцями укриття населення в разі виникнення НС.

«Служба порятунку 101 наголошує, що кожен громадянин повинен заздалегідь самостійно подбати про власну безпеку, дізнавшись де знаходиться найближче тимчасове сховище на випадок надзвичайної ситуації», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого у Запоріжжі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Служба порятунку «101» ДСНС повинна бути готова відповісти на всі запитання, які можуть виникнути у людей у надзвичайних ситуаціях.

Відповідне доручення прем'єр-міністр дав керівництву Державної служби з надзвичайних ситуацій сьогодні в Запоріжжі в ході засідання Держкомісії з питань надзвичайних ситуацій після того, як подзвонив на екстрений телефонний номер «101» з запитанням, де знаходиться найближче бомбосховище, і не одержав відповіді.

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«Я зателефонував на «101», сказав, що мене звати Арсен, я знаходжусь на проспекті Леніна, і попросив сказати, де найближче бомбосховище. Після чого одержав відповідь: ми не володіємо такою інформацією, вам потрібно звертатися до міськвиконкому і так далі», - сказав Яценюк.

Після чого дав доручення сформувати список з 20 запитань, які «може поставити проста людина в разі виникнення надзвичайних ситуацій, і доручив ДСНС відпрацювати систему відповідей на запитання про те, «де ховатися, де розміщена найближча лікарня тощо», у такому вигляді, щоб кожен житель України, зателефонувавши на «101», зміг одержати на них вичерпну відповідь.