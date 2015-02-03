У КМДА обіцяють залучати батьків до контролю за тендерами на продукти для шкільних обідів

У Києві для контролю за тендерами із закупівлі продуктів шкільного харчування залучатимуть і батьків учнів.

Про це сказала заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час наради з питань організації харчування в навчальних закладах столиці, інформує прес-служба КМДА.

Як зазначила Старостенко, столична влада посилює прозорість та відкритість процесу відповідних державних закупівель. Очікується, що в результаті це дозволить не лише уникнути корупційної складової в проведенні тендерних закупівель, а й підвищити якість харчування та оптимізувати використання бюджетних коштів.

Читайте такожУчні молодших класів у Києві харчуватимуться безкоштовно вже з 4 лютого

«Наразі вже розпочинаються процедури конкурсних торгів щодо закупівлі продуктів харчування районними управліннями освіти в місті Києві державними адміністраціями. І щоб забезпечити прозоре та публічне проведення конкурсних торгів, а також раціональне використання коштів платників податків, ми вирішили залучити до цього процесу фахівців-аудиторів та незалежних експертів з числа батьків», – зазначила Старостенко.

Вона звернула увагу, що співробітники створеного за ініціативою Київського міського голови Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту мають право вивчати всю документацію конкурсних торгів, бути присутніми на засіданнях комітетів конкурсних торгів, спостерігати за процедурою та вносити свої зауваження в разі виявлення будь-яких порушень.

«Водночас, до участі в комітетах з конкурсних торгів та контролю закупівель ми запрошуємо представників батьківських комітетів та громадських організацій. Адже саме вони є найсуворішими суддями процесу організації харчування їх дітей в столичних навчальних закладах», – додала заступник голови КМДА.

Читайте такожУ школи Києва повернули безкоштовне харчування для учнів молодших класів

Нагадаємо, у зв’язку з ухваленням нового бюджету на 2015 рік, яким фінансування харчування школярів передано у відання міської влади, у Києві з січня 2015 р. безкоштовне харчування в школах було скасоване.

Це викликало обурення з боку батьків учнів, і 28 січня Київрада затвердила бюджет столиці на поточний рік, яким виділила 110 млн грн на харчування учнів 1-4 класів.

Із 4 лютого учні 1-4 класів столичних навчальних закладів комунальної власності, а також учні 1-11 класів пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно, повідомила КМДА.