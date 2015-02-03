У Києві рибалка виловив з Дніпра дитячий рюкзак з бойовими набоями і гранатами (відео)

Сьогодні у Києві під Дарницьким залізнично-автомобільним мостом ("мостом Кирпи" ) на Дніпровській набережній рибалка виловив з Дніпра дитячий рюкзак з бойовими набоями і гранатами.

Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України у м. Києві, на місце пригоди прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони чергували на місці події, поки експерти не вилучили небезпечні предмети.

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Обставинами події займаються правоохоронні органи.