Учні молодших класів у Києві харчуватимуться безкоштовно вже з 4 лютого

Учні 1-4 класів столичних навчальних закладів комунальної власності, а також учні 1-11 класів пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно. Відповідне розпорядження сьогодні підписав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з документом, безкоштовним харчуванням будуть забезпечені учні 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні 1-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», а також діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних й інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

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За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Ганни Старостенко, на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які раніше фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету, а зараз – з міського, київська міська влада виділила 110 млн грн за відповідним дорученням міського голови.

«Таким чином, починаючи з 4 лютого, всі учні молодшої школи будуть забезпечені безкоштовними гарячими сніданками», – запевнила вона.

Старостенко також зауважила, що всі керівники районних управлінь освіти вже отримали доручення терміново розробити двотижневе меню.

Нагадаємо, у зв’язку з ухваленням нового бюджету на 2015 рік, яким фінансування харчування школярів передано у відання міської влади, у Києві з січня 2015 р. безкоштовне харчування в школах було скасоване.

Це викликало обурення з боку батьків учнів, і 28 січня Київрада затвердила бюджет столиці на поточний рік, яким виділила 110 млн грн на харчування учнів 1-4 класів.

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КМДА також повідомила, що у січні 2015 року у загальноосвітніх навчальних закладах було організовано безкоштовне харчування для 2,5 тис. дітей пільгових категорій. За кошти батьків у шкільних їдальнях харчувалося понад 57 тис. учнів.

За даними Головного управління статистики у м. Києві, у 2014/2015 навчальному році кількість учнів у 506 загальноосвітніх навчальних закладах столиці - 254,5 тис. осіб.